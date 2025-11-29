Geolier a Sanremo i salti mortali di Carlo Conti per accendere il suo ultimo festival

A poche ore dall'annuncio del cast di Sanremo 2026 spunta una voce che sembrava sopita, il ritorno di Geolier. Si era parlato di un duetto con Gigi D'Alessio, ipotesi apparentemente tramontata, ma si parla di salti mortali di Conti per averlo, anche come ospite, in un'edizione che servirebbe a Geolier molto meno di quanto lui serva al festival. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

« Abbiamo capito che Massimo Ranieri non andrà a Sanremo quest'anno...ma un duetto con Geolier? Sognare non costa nulla ?» #REPOST @rtl1025 - facebook.com Vai su Facebook

Geolier porta il premio di Sanremo sulla tomba dell'amico scomparso - A Sanremo Geolier ci aveva svelato di avere fatto una promessa ad un amico speciale, ed oggi l’ha mantenuta. Come scrive avvenire.it

Geolier e Gigi D’Alessio a Sanremo 2026?/ La verità sull’indiscrezione - Spunta un'indiscrezione su Geolier e Gigi D'Alessio accostati al Festival di Sanremo 2026: ecco cosa sta accadendo. Segnala ilsussidiario.net

Geolier sbalordito dal record di Ultimo: “Io però sogno il San Carlo, voglio i teatri per guardare i fan negli occhi” - “Sogno di poter fare il Teatro San Carlo, cominciando con un omaggio alla musica napoletana, tipo Mario Merola”. Secondo fanpage.it