Genoa-Verona le ultime | dubbio in mezzo per De Rossi idea Mosquera per Zanetti

Ballottaggio tra Gronbaek e Thorsby tra i rossoblù. Possibile chance da titolare per il colombiano al posto di Orban. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Genoa-Verona, le ultime: dubbio in mezzo per De Rossi, idea Mosquera per Zanetti

Today's Matches Serie A Genoa Vs Hellas Verona 16:00 Parma Vs Udinese 16:00 Juventus Vs Cagliari 19:00 AC Milan Vs Lazio 21:45

? | Genoa-Verona ? Sabato 29 Novembre ? Stadio "Luigi Ferraris" ? Ore 15 buoncalcioatutti.it/2025/11/28/ser… ? #Genoa #GenoaVerona #SerieA #DDR #DeRossi #Verona

Genoa-Verona, le ultime: dubbio in mezzo per De Rossi, idea Mosquera per Zanetti - Possibile chance da titolare per il colombiano al posto di Orban ...

Il Verona gioca e raccoglie complimenti, ma non punti. Zanetti a Genova con l'odore di ultima spiaggia - Incrocio interessante quello che andrà in scena fra poche ore a Marassi fra Genoa e Verona.

Genoa, i dubbi sono tre. Col Verona l'esordio di De Rossi in panchina al Ferraris - Domani alle 15 (arbitro Fabbri) i rossoblù a caccia del quarto risultato utile consecutivo: alla vigilia di una partita molto delicata per tutti, DDR ha un punto interrogativo in difesa e due a centro ...