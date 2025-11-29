Genoa-Verona le ultime | dubbio in mezzo per De Rossi idea Mosquera per Zanetti

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballottaggio tra Gronbaek e Thorsby tra i rossoblù. Possibile chance da titolare per il colombiano al posto di Orban. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa-Verona, le ultime: dubbio in mezzo per De Rossi, idea Mosquera per Zanetti

