Genoa Verona le formazioni ufficiali | le scelte di De Rossi e Zanetti per il match delle 15

Calcionews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genoa Verona, le formazioni ufficiali delle due squadre: De Rossi e Zanetti hanno reso note le proprie scelte per il match delle 15 Il sabato di Serie A è aperto da uno scontro diretto per la salvezza fra Genoa e Verona. In palio tre punti fondamentali per De Rossi per dare continuità al lavoro fatto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

genoa verona le formazioni ufficiali le scelte di de rossi e zanetti per il match delle 15

© Calcionews24.com - Genoa Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di De Rossi e Zanetti per il match delle 15

Scopri altri approfondimenti

genoa verona formazioni ufficialiGenoa-Verona e Parma-Udinese formazioni ufficiali: la scelta su Orban, Pellegrino sfida Zaniolo - 13:30 Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa- Lo riporta msn.com

genoa verona formazioni ufficialiGenoa-Hellas Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Verona di Sabato 29 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Riporta calciomagazine.net

genoa verona formazioni ufficialiFormazioni ufficiali Genoa-Verona: Zanetti si gioca la panchina (pronto il parente di Conte) - Al Marassi va in scena una delicatissima sfida salvezza tra i liguri attualente terzultimi co ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Genoa Verona Formazioni Ufficiali