Genoa-Verona 2-1 prima vittoria per De Rossi sulla panchina del Grifone
Primo successo interno del Genoa che a Marassi supera in rimonta il Verona per 2-1 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A. Per Daniele De Rossi, allenatore del Genoa subentrato a Patrick Vieira, si tratta della prima vittoria sulla panchina dei rossoblù. Veneti in vantaggio al 21? con Belghali, pareggio di Colombo al 40? e rete decisiva di Thorsby al 62?. Il Genoa risale la classifica e si porta a 11 punti raggiungendo Cagliari e Parma mentre il Verona resta ultimo a 6 punti. Il @GenoaCFC torna a vincere davanti i propri tifosi!? #GenoaVerona pic.twitter.com4F6epAJF0a — Lega Serie A (@SerieA) November 29, 2025 De Rossi: “Vittoria che pesa tantissimo ma bisogna fare meglio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
