Genoa-Verona 2-1 pagelle | Thorsby il migliore l' attacco è rinato
Questa volta De Rossi centra il bersaglio grosso, il suo Genoa, timido nel primo tempo, brillante nella ripresa, si prende i tre punti. il Genoa vince 2-1 in rimonta contro il Verona uno scontro fondamentale in ottica salvezza. Cagliari-Genoa 3-3: altro pareggio "pazzo" per De RossiBelghali gela. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
SERIE A | In campo alle 15 Parma-Udinese e Genoa-Verona. DIRETTA E FOTO ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X
Marassi, si gioca Genoa-Verona, modifiche alla viabilità - facebook.com Vai su Facebook
Genoa-Verona risultato 2-1: Colombo e Thorsby ribaltano i veneti - Quarto risultato utile di fila e prima vittoria interna per il Genoa (primo successo anche per De Rossi), che piega il Verona 2- Scrive corriere.it
Genoa-Hellas Verona 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Verona di Sabato 29 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Riporta calciomagazine.net
Serie A. Secondo tempo: Genoa-Verona 2-1 e Parma-Udinese 0-2 - Iniziativa di Davis che scappa via a Troilo, l'argentino lo ferma irregolarmente in area e procura calcio di rigore! Si legge su msn.com