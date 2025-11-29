Genoa-Verona 2-1 | De Rossi spezza la maledizione del Ferraris

La cura De Rossi funziona per il Genoa, il nuovo allenatore dopo i pareggi con Fiorentina e Cagliari piazza la prima vittoria della sua gestione. Non un successo banale, il Verona infatti sia arrende 2-1 dopo essere passato in vantaggio, il Grifone la ribalta con Colombo e Thorsby e prova ad. 🔗 Leggi su Genovatoday.it