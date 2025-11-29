Genoa-Verona 2-1 | De Rossi spezza la maledizione del Ferraris
La cura De Rossi funziona per il Genoa, il nuovo allenatore dopo i pareggi con Fiorentina e Cagliari piazza la prima vittoria della sua gestione. Non un successo banale, il Verona infatti sia arrende 2-1 dopo essere passato in vantaggio, il Grifone la ribalta con Colombo e Thorsby e prova ad. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
SERIE A | In campo alle 15 Parma-Udinese e Genoa-Verona. DIRETTA E FOTO ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X
Marassi, si gioca Genoa-Verona, modifiche alla viabilità - facebook.com Vai su Facebook
Genoa-Verona risultato 2-1: Colombo e Thorsby ribaltano i veneti - Quarto risultato utile di fila e prima vittoria interna per il Genoa (primo successo anche per De Rossi), che piega il Verona 2- Si legge su corriere.it
Genoa-Hellas Verona 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Verona di Sabato 29 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Segnala calciomagazine.net
Serie A. Secondo tempo: Genoa-Verona 2-1 e Parma-Udinese 0-2 - Iniziativa di Davis che scappa via a Troilo, l'argentino lo ferma irregolarmente in area e procura calcio di rigore! Scrive msn.com