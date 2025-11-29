Genoa-Verona 2-1 Colombo e Thorsby firmano la rimonta rossoblù

Genova, 29 novembre 2025 - Il Genoa per ritrovare la vittoria dopo due pareggi e mettere la testa fuori dalla zona retrocessione e il Verona per assaporare finalmente quel successo non ancora arrivato in campionato, firmando al contempo il sorpasso in classifica: a prevalere è la linea rossoblù, con la cura De Rossi che funziona sempre di più. Eppure, l'inizio delle danze è di stampo gialloblù grazie all'illusione firmata Belghali: nella coda del primo tempo Colombo pareggia prima che, nella ripresa, Thorsby completi l'operazione remuntada che vale ai padroni di casa la seconda vittoria in campionato e una bella boccata di ossigeno, in attesa delle altre partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Genoa-Verona 2-1, Colombo e Thorsby firmano la rimonta rossoblù

Scopri altri approfondimenti

HT | Genoa 1-1 Verona - facebook.com Vai su Facebook

#Genoa 1-1 #HellasVerona : Lorenzo Colombo! #GenoaVerona #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X

Serie A. Genoa-Verona 2-1 e Parma-Udinese 0-2. Alle 18 Juventus-Cagliari - 1 al Ferraris nella 13ª giornata di Serie A, con una rimonta nel secondo tempo che regala tre punti vitali per la salvezza. Come scrive msn.com

Genoa-Verona 2-1 pagelle: Colombo e Thorsby mandano l'Hellas all'inferno. De Rossi furioso nel finale - 1, i top e flop: Colombo e Thorsby portano i rossoblù al primo successo stagionale in casa. sport.virgilio.it scrive

Genoa-Hellas Verona 2-1: gol decisivo di Thorsby - Verona di Sabato 29 novembre 2025: Colombo risponde a Belghali, nella ripresa il norvegese trova la rete che decide la partita ... Si legge su calciomagazine.net