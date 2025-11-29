Gemma Galgani chi è l’ex marito ricco Francesco D’Acqui matrimonio lampo e poi il flirt con Walter Chiari

Gemma Galgani si sposò nel 1972 con il marito Francesco D’Acqui, figlio di un armatore torinese, proveniente da una famiglia benestante e di nobili origini. I due scapparono insieme per sfuggire alle ostilità della famiglia (il ragazzo, oltretutto, era destinato a sposare un’altra donna); il matrimonio durò tuttavia solamente 180 giorni. Il motivo? Stando a quanto rivelato anni dopo dalla diretta interessata, Gemma non sarebbe riuscita ad accettare l’idea di essere mantenuta dalla famiglia di lui ed era intenzionata a guadagnarsi la propria indipendenza: “Io ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero, che cosa valevo” spiegò Gemma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

