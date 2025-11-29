Gemellaggio Squillace-Ravenna | una cerimonia per suggellare l' unione tra le due arcidiocesi

Ravennatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 29 novembre, alle 10 nel Duomo di Squillace, una cerimonia celebrerà un singolare gemellaggio tra due arcidiocesi accomunate da una storia di fede e cultura, e, dalla presenza del primo grande umanista della storia: il celebre Flavio Magno Aurelio Cassiodoro.Abbonati alla sezione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

