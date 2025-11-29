Gemellaggi il sindaco Missiroli in visita al Beaujolais | la regione francese da anni è legata a Cervia

Ravennatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ospite a Lione e nel Beaujolais per una visita che ha rafforzato i legami di un’intensa collaborazione avviata da vent’anni, fatta di incontri amichevoli e di relazioni sempre in crescita, tra l'associazione La Bonne Europe e i suoi partner istituzionali e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

gemellaggi sindaco missiroli visitaGemellaggi, il sindaco Missiroli in visita al Beaujolais: la regione francese da anni è legata a Cervia - Il Lyon Beaujolais grazie all’associazione La Bonne Europe dal 2015 partecipa a Cervia Città Giardino, rinnovando l’amicizia fra le due comunità, inoltre sono tante le iniziative culturali ed ... Scrive ravennatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Gemellaggi Sindaco Missiroli Visita