Gemellaggi il sindaco Missiroli in visita al Beaujolais | la regione francese da anni è legata a Cervia
Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ospite a Lione e nel Beaujolais per una visita che ha rafforzato i legami di un’intensa collaborazione avviata da vent’anni, fatta di incontri amichevoli e di relazioni sempre in crescita, tra l'associazione La Bonne Europe e i suoi partner istituzionali e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
