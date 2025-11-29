geely debutta in italia con il suo rinascimento tecnologico

Installazioni visive, corpi di ballo, uno show-cooking d’autore e uno scatenato dj set. Debutto in grande stile per Geely Auto, che ha celebrato il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano con un mega evento al Teatro Alcione di Milano, segnando un passaggio importante nella propria espansione europea in cui l’Italia gioca un ruolo chiave. Nell’occasione, quindi, il brand ha presentato il suo concept guida, il Rinascimento tecnologico, una visione strategica che integra innovazione, sostenibilità e design globale. Geely EX5 e Starray EM-i Super Hybrid Marco Erba Come il Rinascimento fu punto d’incontro tra arte e scienza, infatti, oggi Geely Auto unisce cultura e sensibilità umana per trasformare il progresso tecnologico in un’esperienza autentica e accessibile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

