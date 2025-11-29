Gaza due minori uccisi nell’area controllata dall’Idf
Due minorenni sarebbero stati uccisi questa mattina dall’Idf a Bani Suheila, a est di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Lo riporta Al Jazeera, citando una fonte dell’ospedale Nasser di Khan Younis. Bani Suheila si trova sul lato controllato da Israele della linea del cessate il fuoco di Gaza. Hezbollah: “Abbiamo diritto rispondere a uccisione Tabatabai”. Hezbollah ha affermato di avere il “diritto di rispondere” all’assassinio del suo capo militare Haitham Ali Tabatabai, ucciso in un raid israeliano. Lo riportano i media di Beirut. Il leader della milizia sciita, Naim Qassem, ha dichiarato che si tratta di un “palese atto di aggressione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
