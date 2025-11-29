Garlasco volano stracci a Mattino 5 | è scontro De Rensis-Lombardi

Un'esplosione di tensione ha scosso gli studi di Canale 5 durante l'ultima puntata di Mattino 5. Il Caso Garlasco, uno dei più controversi della cronaca nera italiana, è tornato prepotentemente al centro del dibattito, scatenando un violento botta e risposta in diretta. Protagonisti dell'acceso confronto, l'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, e il giornalista Fabio Lombardi.

