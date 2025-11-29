Garlasco Sempio aveva un movente per uccidere Chiara Poggi pm verso chiusura indagini ad inizio 2026 e richiesta di rinvio a giudizio

I magistrati pavesi, forti delle nuove perizie, parlano di "plurimi indizi contro Sempio", ritenendo di aver delineato con precisione anche il movente del presunto coinvolgimento del giovane nell’omicidio di Chiara Poggi. La cornice indiziaria ruota soprattutto attorno agli esiti dell’ultima consule. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

