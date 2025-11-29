Garlasco Sempio aveva un movente per uccidere Chiara Poggi pm verso chiusura indagini ad inizio 2026 e richiesta di rinvio a giudizio

I magistrati pavesi, forti delle nuove perizie, parlano di "plurimi indizi contro Sempio", ritenendo di aver delineato con precisione anche il movente del presunto coinvolgimento del giovane nell’omicidio di Chiara Poggi. La cornice indiziaria ruota soprattutto attorno agli esiti dell’ultima consule. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, “Sempio aveva un movente per uccidere Chiara Poggi”, pm verso chiusura indagini ad inizio 2026 e richiesta di rinvio a giudizio

Approfondisci con queste news

#Garlasco e il Dna di Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, l’ipotesi della difesa: “Contatto tramite telecomando” Vai su X

“Hanno ricostruito il movente”. Garlasco, la voce clamorosa su Sempio è partita dai magistrati: ecco gli elementi che scuotono il caso dopo 18 anni - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, «Sempio aveva un movente». Dal Dna alle 7 telefonate sospette, cosa dicono i nuovi indizi contro Andrea - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Scrive leggo.it

Garlasco, «Sempio aveva un movente»: dal Dna alle 7 telefonate sospette. I nuovi indizi - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Lo riporta msn.com

Andrea Sempio, il movente sarebbe chiaro: “Gli inquirenti hanno trovato tutto” - Il caso di Garlasco si riaccende, e lo fa nel modo più dirompente possibile: con un cromosoma, una linea paterna e un nome che tornano a pesare come un ... Si legge su thesocialpost.it