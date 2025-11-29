Garlasco Sempio aveva un movente Dal Dna alle 7 telefonate sospette cosa dicono i nuovi indizi contro Andrea

Leggo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Dall'impronta 33. 🔗 Leggi su Leggo.it

garlasco sempio aveva un movente dal dna alle 7 telefonate sospette cosa dicono i nuovi indizi contro andrea

© Leggo.it - Garlasco, «Sempio aveva un movente». Dal Dna alle 7 telefonate sospette, cosa dicono i nuovi indizi contro Andrea

Argomenti simili trattati di recente

garlasco sempio aveva moventeGarlasco, «Sempio aveva un movente». Dal Dna alle 7 telefonate sospette, cosa dicono i nuovi indizi contro Andrea - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Riporta msn.com

garlasco sempio aveva moventeGarlasco, «Sempio aveva un movente»: dal Dna alle 7 telefonate sospette. I nuovi indizi - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Da ilgazzettino.it

garlasco sempio aveva moventeCaso Garlasco, presunti "indizi plurimi" su Andrea Sempio: nuove piste degli inquirenti - Dopo la nuova perizia secondo la quale sotto le unghie di Chiara Poggi c'era un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio, i pm parlano di un movente. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Sempio Aveva Movente