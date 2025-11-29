Garlasco parla Sempio | Nessuna ossessione per Stasi
Andrea Sempio avrebbe nutrito o nutrirebbe un’ossessione per Alberto Stasi? L’indagato dice no e mette un punto su una delle tante speculazioni che sono circolate a partire da marzo 2025, da quando cioè sono iniziate le nuove indagini a suo carico per il delitto di Garlasco. D’altra parte Sempio ha sempre espresso i suoi timori e lamentato una certa invadenza mediatica nei propri confronti e nei confronti delle persone che gli sono care: non stupisce quindi che ancora una volta si sia esposto per chiarire. E lo ha fatto con un messaggio in diretta durante la trasmissione Quarto Grado. Nel corso della puntata Sempio ha infatti scritto un messaggio alla giornalista Martina Maltagliati, che segue appunto le nuove indagini su Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
