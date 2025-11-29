Garlasco l’avvocato Taccia in tv | tra Sempio e le notizie sul dna compatibile

L’avvocato Angela Taccia è intervenuta nella puntata del 28 novembre di Quarto Grado, dedicata alle ultime novità sull’omicidio di Chiara Poggi, per il quale è indagato Andrea Sempio. Al centro del dibattito, soprattutto, l’esito delle analisi sul Dna trovato sotto le unghie della vittima, eseguite dalla perita del tribunale Denise Albani. Le indiscrezioni emerse sulla stampa parlano di una possibile compatibilità con la linea maschile dell’indagato. Anche se il risultato finale della perizia è atteso nei prossimi giorni, la notizia ha acceso immediatamente il confronto. Taccia, più combattiva del solito, ha contestato apertamente la ricostruzione circolata nelle ultime ore, spiegando quale sia la posizione della difesa rispetto al nuovo accertamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

