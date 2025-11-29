L’ avvocato Angela Taccia è intervenuta nella trasmissione televisiva Quarto Grado, nella puntata del 28 novembre, affrontando le recenti evoluzioni legate all’ omicidio di Chiara Poggi. Il principale punto di discussione riguarda l’esito delle analisi sul DNA rilevato sotto le unghie della vittima, analisi affidata alla perita del tribunale Denise Albani. Secondo indiscrezioni riportate da alcuni media, il materiale genetico sarebbe potenzialmente compatibile con la linea maschile di Andrea Sempio, attualmente indagato. Tuttavia, il risultato definitivo della perizia non è ancora stato depositato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la rivelazione dell’avvocato Taccia su Sempio ed é subito gelo