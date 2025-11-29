Garlasco | Il dna sulle unghie l’impronta sul muro lo scontrino le telefonate | quali sono ad oggi gli indizi contro Sempio
Il dna sulle unghie di Chiara Poggi, la vittima. L’ impronta 33, cioè una parte del palmo della mano, rimasta su una parete delle scale che portano nel seminterrato. Le telefonate anomale a casa Poggi nei giorni precedenti al delitto. Il biglietto del parcheggio di Vigevano presentato come alibi, non richiesto da nessuno. Sullo sfondo la presunta corruzione dell’ex procuratore facente funzioni Mario Venditti per l’archiviazione dell’inchiesta del 2017. Corre lungo questi paletti il filo che raccoglie al momento l’insieme di indizi che la Procura di Pavia rafforzano la propria ipotesi accusatoria nei confronti di Andrea Sempio come vero responsabile del delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
