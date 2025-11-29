garlasco cosa rivelano i nuovi indizi su sempio spunta pure un movente

Sono giorni ad altissima tensione per il caso Garlasco. Il cerchio sembra chiudersi sempre più attorno alla figura di Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi. Di recente sono stati comunicati i risultati dell'analisi biostatistica condotta dalla genetista Denise Albani, i quali hanno riscontrato piena concordanza tra l'aplotipo Y rilevato dalle unghie della vittima e il profilo biologico di Sempio. Per molti si tratta di una vera e propria "pistola fumante". Secondo gli inquirenti, la conferma del DNA è soltanto uno dei tanti elementi che giustificano le indagini su Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

