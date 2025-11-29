Garlasco cosa rivelano i nuovi indizi su Sempio Spunta pure un movente
Sono giorni ad altissima tensione per il caso Garlasco. Il cerchio sembra chiudersi sempre più attorno alla figura di Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi. Di recente sono stati comunicati i risultati dell'analisi biostatistica condotta dalla genetista Denise Albani, i quali hanno riscontrato piena concordanza tra l'aplotipo Y rilevato dalle unghie della vittima e il profilo biologico di Sempio. Per molti si tratta di una vera e propria "pistola fumante". Secondo gli inquirenti, la conferma del DNA è soltanto uno dei tanti elementi che giustificano le indagini su Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Caso #Garlasco, ecco cosa è successo ieri dopo la notizia sui primi risultati dell'analisi del DNA #Mattino5 Vai su X
Sul nuovo scoop sull'indagine di Garlasco le parole degli avvocati di Andrea Sempio: ecco cosa ne pensano della notizia del dna di stamane Approfondiamo https://www.ilsussidiario.net/news/delitto-di-garlasco-avvocati-sempio-dna-non-identifica-una-sola-p - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, cosa rivelano i nuovi indizi su Sempio. Spunta pure un movente - Il Dna sotto le unghie di Chiara, le telefonate sospette, le impronte: ecco cosa dicono le prove ... Scrive msn.com
Garlasco, «Sempio aveva un movente». Dal Dna alle 7 telefonate sospette, cosa dicono i nuovi indizi contro Andrea - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Riporta msn.com
Garlasco, cosa rivela l'autopsia su Chiara Poggi sul colpo mortale e l'arma del delitto - Caso Garlasco, l’autopsia su Chiara Poggi rivela ferite attribuibili a più armi del delitto: cosa si sa sul colpo mortale e sul possibile intervento di più assassini ... Riporta virgilio.it