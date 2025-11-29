Garlasco chi aveva paura di Chiara Poggi? La pista del movente proibito scuote il caso
Non è più una cronaca giudiziaria. È un ritorno sul luogo del delitto, con le telecamere accese e la sensazione netta che qualcosa stia finalmente venendo a galla. A “Ore 14”, condotto da Milo Infante, il caso Garlasco smette di essere un archivio polveroso della memoria collettiva e diventa di nuovo presente — vivo, feroce, irrisolto. Perché per la prima volta si parla davvero di movente. E quando una storia trova il suo movente, cambia tutto. Il nuovo DNA sotto le unghie di Chiara — quello che oggi sembra puntare verso la linea paterna di Andrea Sempio — non viene trattato come un dettaglio tecnico, ma come una chiave. 🔗 Leggi su Panorama.it
