Garda Christmas Village un Natale tra gli olivi più ricco e scenografico
A Garda, la 26ª edizione di Natale tra gli Olivi si rinnova completamente e si trasforma in “Garda Christmas Village”, promettendo un'atmosfera magica e suggestiva fino al 6 gennaio 2026. L'evento è stato inaugurato con grande entusiasmo davanti ai bambini delle scuole ed è stato definito dal. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Visit Garda. Global Genius · Season Of Merry. Abbiamo aperto la scatola della magia del Natale! Questa mattina i bimbi delle scuole di Garda hanno animato il Villaggio di Natale di @gardachristmasvillage , dove sono ufficialmente arrivati gli incredibili Elfi - facebook.com Vai su Facebook
