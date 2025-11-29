garbagnate milanese uomo di 43 anni trovato morto nel canale scolmatore

Garbagnate Milanese - Il corpo privo di vita di un uomo di 43 anni è stato avvistato da un passante nel primo pomeriggio nelle acque di un canale scolmatore nei pressi dell'ospedale nuovo di Garbagnate Milanese in viale Forlanini. Sul posto sono giunti oltre al personale del locale distaccamento volontario, gli esperti del nucleo fluviale del Comando di via Messina che hanno da pochi minuti fa recuperato il cadavere. Nella zona anche personale del 118 e Carabinieri di Rho e Garbagnate questi ultimi chiamati ad identificare le generalità della persona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

