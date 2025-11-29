Garbagnate Milanese uomo di 43 anni trovato morto nel canale scolmatore
Garbagnate Milanese - Il corpo privo di vita di un uomo di 43 anni è stato avvistato da un passante nel primo pomeriggio nelle acque di un canale scolmatore nei pressi dell'ospedale nuovo di Garbagnate Milanese in viale Forlanini. Sul posto sono giunti oltre al personale del locale distaccamento volontario, gli esperti del nucleo fluviale del Comando di via Messina che hanno da pochi minuti fa recuperato il cadavere. Nella zona anche personale del 118 e Carabinieri di Rho e Garbagnate questi ultimi chiamati ad identificare le generalità della persona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Originario di Locorotondo (Bari), Giuliani viveva da anni a Garbagnate Milanese nell’hinterland nord-ovest di Milano - facebook.com Vai su Facebook
Garbagnate Milanese, uomo di 43 anni trovato morto nel canale scolmatore - A lanciare l’allarme un passante che camminava in viale Forlanini. Lo riporta ilgiorno.it
Trovato un cadavere in un canale nel Milanese, è di un uomo: indagini in corso - Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 43 anni nelle acque di un canale scolmatore nei pressi del torrente Guisa, non lontano dall'ospedale di ... Riporta fanpage.it
Corpo di un uomo recuperato in un canale scolmatore nel Milanese - Il corpo privo di vita di un uomo di 43 anni è stato avvistato da un passante nel primo pomeriggio nelle acque di un canale scolmatore nei pressi dell'ospedale nuovo di Garbagnate Milanese in viale Fo ... Lo riporta ansa.it