Gandino incendio in una cartolibreria del centro | due persone intossicate

Gandino. Attimi di paura nel centro storico del paese per un incendio che si è sviluppato al civico 46 di via Giovanni XXIII, all’interno della cartolibreria Gyl. L’allarme è scattato poco dopo le 13.30 di sabato 29 novembre e sul posto in pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo con tre mezzi, insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano Lombardo, un’auto medica e ai carabinieri di Gandino. Sconosciute al momento le cause scatenanti del rogo, che ha coinvolto due persone, un uomo di 41 anni e uno di 78. Dopo le prime cure prestate sul posto è stato disposto il trasferimento in ospedale al Bolognini di Seriate, per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it