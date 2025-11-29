Gandino fiamme in una cartoleria Soccorsi in due
L’INCENDIO. Intervento dei vigili del fuoco nel centro del paese, nel primo pomeriggio di sabato 29 novembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
L'allarme è scattato poco dopo le 13.30: i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, le persone coinvolte trasportate in ospedale
