Gamba schiacciata da un camion | operaio grave al Civile

Momenti di grande apprensione si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 novembre, a Polpenazze del Garda: un operaio di 44 anni è rimasto gravemente ferito mentre era al lavoro su un chiusino in un’azienda di via Monte Canale. L’uomo, residente a Calcinato, ha riportato un grave. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it