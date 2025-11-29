Galleria dei Capitani Juve | il club inaugura il nuovo spazio per celebrare la sua storia! Sarà visitabile dai tifosi ecco tutti i dettagli nel comunicato ufficiale – VIDEO

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Galleria dei Capitani Juve: il club ha inaugurato il nuovo spazio per celebrare la sua storia! Sarà visitabile dai tifosi, tutti i dettagli nel comunicato. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha annunciato il restyling della Galleria dei Capitani, uno spazio che profuma di pura storia bianconera. Di seguito riportati i dettagli. C’è un filo invisibile che lega ogni trionfo, ogni maglia sudata, ogni esultanza: è il filo della leadership, della passione e dell’appartenenza che i grandi capitani bianconeri hanno saputo tessere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Oggi, siamo felici di annunciare il restyling di un luogo più unico che raro: la “Galleria dei Capitani”, un vero e proprio percorso visivo e narrativo dedicato ai pilastri inossidabili della nostra storia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

galleria dei capitani juve il club inaugura il nuovo spazio per celebrare la sua storia sar224 visitabile dai tifosi ecco tutti i dettagli nel comunicato ufficiale 8211 video

© Juventusnews24.com - Galleria dei Capitani Juve: il club inaugura il nuovo spazio per celebrare la sua storia! Sarà visitabile dai tifosi, ecco tutti i dettagli nel comunicato ufficiale – VIDEO

Scopri altri approfondimenti

La Juve in cerca del sostituto di Tudor, Spalletti: 'Grande club, tutti la allenerebbero' - Il casting per il nuovo allenatore della Juventus prosegue: a poco più di 24 ore dall'esonero di Igor Tudor è aperta la corsa alla panchina bianconera. Da ansa.it

Juventus-Real Madrid 0-1, risultato e highlights della partita al Mondiale per Club: Juve eliminata - I bianconeri escono a testa alta contro il Real Madrid, impostosi per 1- Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Galleria Capitani Juve Club