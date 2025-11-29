Futuro di scarlet witch nel mcu | cosa aspettarsi

il futuro di wanda in mcu: tra assenze e possibili ritorni. Il personaggio di Wanda Maximoff, conosciuta come Scarlet Witch, ha rappresentato una delle figure più significative all’interno del Marvel Cinematic Universe negli ultimi anni. Dopo aver avuto un ruolo centrale in WandaVision e aver partecipato come antagonista in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la sua presenza nei nuovi progetti appare comunque incerta. Analizzeremo le prospettive del personaggio, lo stato attuale e le dichiarazioni degli addetti ai lavori, con attenzione alle recenti produzioni e alle possibili prospettive future. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

