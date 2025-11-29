Furto in un condominio a Firenze sotto gli occhi dei poliziotti 55enne e 69enne nei guai

Due uomini sono stati arrestati a Firenze per furto in condominio: sorpresi dalla Polizia con refurtiva e arnesi da scasso, sono stati fermati sul posto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Due uomini sono stati arrestati a Firenze per furto in condominio: sorpresi dalla Polizia con refurtiva e arnesi da scasso, sono stati fermati sul posto.

Firenze, ladri di appartamento bloccati subito dopo il colpo, presi all'uscita dal condominio - Sono stati arrestati subito dopo essere usciti da un condominio con una borsa porta pc e alcuni monili rubati pochi minuti prima.

Sorpresi a rubare in una casa a Firenze, arrestati due uomini - Hanno rubato in un'abitazione a Firenze e sono stati sorpresi dalla polizia poco dopo.

