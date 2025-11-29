Furto in un condominio a Firenze sotto gli occhi dei poliziotti 55enne e 69enne nei guai

Due uomini sono stati arrestati a Firenze per furto in condominio: sorpresi dalla Polizia con refurtiva e arnesi da scasso, sono stati fermati sul posto.

