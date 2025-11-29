Furto di rame in un impianto fotovoltaico nel sud della provincia di Frosinone

Frosinonetoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa notte, a Piedimonte San Germano (Frosinone), i Carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Cassino sono intervenuti, su richiesta di una società di vigilanza, presso un impianto fotovoltaico situato in Località Cesarelle.La segnalazione al numero verdeLa segnalazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

furto rame impianto fotovoltaicoFurto di cavi in rame da un impianto fotovoltaico: indagini in corso - La scorsa notte i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Cassino, su richiesta della società di vigilanza, sono intervenuti a Piedimonte San Germano in un impianto fotovoltaico a Cesar ... Secondo ciociariaoggi.it

Furti di cavi di rame da impianto fotovoltaico, nove arresti - A Macerata nove persone arrestate in flagranza di reato dai carabinieri per il furto di cavi in rame presso un impianto fotovoltaico: secondo l'accusa, farebbero parte di una banda di malviventi ... Si legge su ansa.it

Furto di rame nell’impianto fotovoltaico - L’anno scorso, il furto era avvenuto ad aprile, quest’anno i malviventi hanno atteso la metà di giugno e un paio di sere fa, sono di nuovo entrati in azione prendendo di mira lo stesso grande impianto ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Furto Rame Impianto Fotovoltaico