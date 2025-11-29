Furto di rame in un impianto fotovoltaico nel sud della provincia di Frosinone
La scorsa notte, a Piedimonte San Germano (Frosinone), i Carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Cassino sono intervenuti, su richiesta di una società di vigilanza, presso un impianto fotovoltaico situato in Località Cesarelle.La segnalazione al numero verdeLa segnalazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
