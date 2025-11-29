furto di energia denunciato un elettricista 47enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno deferito in stato di libertà un 47enne del posto per furto di energia elettrica. L’uomo usando le sue abili capacità da elettricista manometteva l’intero impianto elettrico riuscendo a far diminuire il kilovattaggio consumato. Le modifiche apportate risultavano talmente elaborate e ben celate che venivano “scoperte” solo dopo una accurata verifica da parte dei militari dell’Arma insieme a personale tecnico specializzato. L’ispezione permetteva di riscontrare modifiche all’intero impianto elettrico, sia esterno che interno all’abitazione; manomissioni necessarie per l’installazione di un by-pass nel contatore generale che se azionato inibiva il conteggio dell’energia elettrica in erogazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

