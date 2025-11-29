Furto al centro polisportivo di San Giovannello Latella condanna il gesto | Atto deplorevole

Ignoti hanno sottratto strumenti e materiali elettrici necessari al proseguimento dei lavori nella palestra polifunzionale del Centro Polisportivo di San Giovannello. A darne notizia Giovanni Latella, consigliere comunale con delega a Sport e Turismo.“Esprimo la mia più ferma condanna. Non c’è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

