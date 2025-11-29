Furti nelle case a Tremezzina | fermata auto sospetta sulla Statale Regina
Nell’ultimo periodo i colpi nelle abitazioni della Tremezzina hanno creato tensione e preoccupazione tra i residenti. Per questo i carabinieri della stazione di Tremezzina – insieme all’aliquota operativa e radiomobile della compagnia di Menaggio – stanno intensificando i controlli lungo le. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche questi approfondimenti
I FURTI IN ABITAZIONE NON RIMANGONO IMPUNITI! I furti nelle nostre case in questo periodo sono purtroppo sempre più frequenti in tutta la nostra provincia. Non dobbiamo pensare, però, che chi li commetta la faccia franca. Grazie alle Forze dell’Ordine, s - facebook.com Vai su Facebook
#Furti in case e rapine a #Roma, 18 arresti in blitz dei #carabinieri Vai su X
Tentano furto in casa, per un soffio riescono a fuggire - Uno dei proprietari lancia l’allarme, loro si dividono e scappano usando il giardino di una villa ... Segnala laprovinciadicomo.it
Furti in casa, meno casi ma più paura: 14 milioni di italiani "visitati" almeno una volta dai ladri - Verisure sulla Sicurezza della Casa, presentato a Roma, raccontano un fenomeno in ... Secondo tgcom24.mediaset.it