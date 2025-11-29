Furti in abitazioni | tre colpi in città portati a termine la scorsa notte

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre furti in abitazione sono stati portati a termine in tre posti diversi della città la scorsa notte. Rubati oggetti in oro e contanti, il cui valore commerciale è ora in corso di quantificazione. Le incursioni sono avvenute in via Avellino, via San Pasquale e via Addabbo. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per poi colpire e fuggire con il bottino. Scoperto l’accaduto al rientro nelle proprie abitazioni, i proprietari hanno  provveduto a denunciare  il furto ai Carabinieri che hanno avviato le indagini.   L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

