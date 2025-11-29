Furgoncino rosso avvistato dopo una serie di furti | cresce la tensione a Domicella

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domicella (AV) – Un appello alla cittadinanza è stato lanciato nelle scorse ore dal sindaco di Domicella, Antonio Corbisiero, in seguito a una serie di furti registrati sul territorio comunale e nell'area del Vallo di Lauro.Furgoncino rosso sospetto: l’invito alla prudenzaIl primo cittadino ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Da Peppino” panini a 5 euro: il furgoncino rosso era un’istituzione a Diamante, oggi simbolo di morte - Quando ci si avvicinava al furgoncino rosso, stazionato sempre nello stesso posto sul lungomare di Diamante, non era insolito finire avvolti da una invitante flagranza di fumosa salsiccia. Secondo notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Furgoncino Rosso Avvistato Dopo