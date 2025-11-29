Fuochi d’artificio volteggi sul ghiaccio e un fiume di luce | Riccione fa esplodere la magia del Natale

Riminitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vera esplosione di luce, musica e colori ha avvolto Riccione sabato pomeriggio (29 novembre), segnando un inizio spettacolare per le festività. Una grande folla ha riempito piazzale Roma per l’attesissimo “The Ice Christmas Show”, che ha inaugurato ufficialmente il ricco calendario di eventi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

