Cervia (Ravenna), 29 novembre 2025 – Un addio carico di dolore e dignità a Viola Mazzotti; una folla commossa nel duomo di Cervia per l’ultimo saluto alla giovane travolta da un camion a Bologna. I palloncini viola per l’ultimo saluto. Viola come il suo nome “viola, il colore che tiene unito tutto l’arcobaleno” hanno ricordato gli amici di Viola. Una ragazza strappata alla vita in un giorno come gli altri, tra lavoro, studio e amici. La passione di Viola per la montagna e la promessa di gareggiare alla maratona di New York. Viola, che aveva i genitori come punto di riferimento ed esempio. Il saluto straziante della mamma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Funerale di Viola Mazzotti, un addio pieno di dolore e tanti palloncini viola: “Il colore che tiene unito tutto l’arcobaleno”