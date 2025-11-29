anticipazioni di “Forbidden Fruit” dal 1° al 6 dicembre 2025. lunedì 1° dicembre 2025: la strategia di yildiz contro kemal. Nel corso delle prossime puntate di “Forbidden Fruit”, si intensificano le manovre di Yildiz Yilmaz, decisa a eliminare definitivamente la presenza di Kemal Karaca nella sua vita. La donna trama un piano per far credere a Zehra che Kemal le è fedele e che potrebbe tradirla con lei. Questa strategia viene pianificata con grande cura, coinvolgendo anche degli alleati inattesi come Ender e Caner, che si ritroveranno coinvolti nelle azioni di Yildiz senza saperlo. La trama si sviluppa in modo da alimentare sospetti e tensioni tra i personaggi principali, portando avanti una serie di colpi di scena che tengono alta l’attenzione degli spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Fruit proibito anticipazioni dicembre 2025 yildiz cerca di catturare kemal