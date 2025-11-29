Friburgo-Mainz 05 domenica 30 novembre 2025 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Non stanno viaggiando a vele spiegate nell’ultimo periodo Friburgo e Mainz 05, protagonisti del match di chiusura di questo 12esimo turno di Bundesliga. Per la squadra di Schuster uno 0 a 0 a Plzen da accogliere positivamente contro una squadra ostica e ben organizzata in difesa. Seconda gara senza vittorie dopo il KO tennistico di Monaco, comunque un buon punto che avvicina . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

