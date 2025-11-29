Mentre siamo nel bel mezzo del fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, la lotta al titolo si fa sempre più serrata. Lando Norris continua a guardare tutti dall’alto, ma alle sue spalle Oscar Piastri e, soprattutto, Max Verstappen, non vogliono mollare la presa. Da questa contesa è fuori, lontanissima, la Ferrari. E non certo da oggi. I piloti del team di Maranello hanno capito sin dalla prima gara di Melbourne che il campionato si sarebbe trasformato in un lungo calvario sportivo. Sensazioni totalmente confermate dalle piste. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur rivela: “Sviluppi aerodinamici sospesi ad aprile. Stagione complicata, capisco la frustrazione dei piloti”