Frederic Vasseur rivela | Sviluppi aerodinamici sospesi ad aprile Stagione complicata capisco la frustrazione dei piloti
Mentre siamo nel bel mezzo del fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, la lotta al titolo si fa sempre più serrata. Lando Norris continua a guardare tutti dall’alto, ma alle sue spalle Oscar Piastri e, soprattutto, Max Verstappen, non vogliono mollare la presa. Da questa contesa è fuori, lontanissima, la Ferrari. E non certo da oggi. I piloti del team di Maranello hanno capito sin dalla prima gara di Melbourne che il campionato si sarebbe trasformato in un lungo calvario sportivo. Sensazioni totalmente confermate dalle piste. 🔗 Leggi su Oasport.it
