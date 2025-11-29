Freddo nelle scuole | giorni di disagi Tecnici al lavoro ma ancora critiche

Lanazione.it | 29 nov 2025

Valdinievole, 29 novembre 2025 – Sono rientrati a scuola  la mattina del 27 novembre, dopo alcuni giorni di interventi di bonifica effettuata dai tecnici della Provincia, gli studenti dell’istituto Marchi di Pescia. Il problema era legato alle condotte. L’aria era diventata irrespirabile e si era resa necessaria una evacuazione. “L’emergenza è assolutamente rientrata - assicura il presidente della Provincia Luca Marmo - ma continuiamo a vigilare”. Al liceo Salutati, la chiusura si è risolta nell’unica giornata di lunedì. Gli operai hanno lavorato sodo per ripristinare elettricità e acqua e hanno provveduto alla derattizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Freddo nelle scuole | giorni di disagi Tecnici al lavoro ma ancora critiche

© Lanazione.it - Freddo nelle scuole: giorni di disagi. Tecnici al lavoro, ma ancora critiche

