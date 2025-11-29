Freddo intenso inizia a mollare la presa il meteo del weekend
Un'Italia meno rigida dopo giorni di freddo intenso. Dopo una lunga parentesi caratterizzata da aria molto fredda e da un ciclone che ha colpito duramente il Centro-Sud, il clima torna a mostrarsi più clemente. Al Nord le correnti gelide hanno fatto crollare i valori termici fino a -8°C in pianura, ma lo scenario è pronto a mutare. Una fine di novembre segnata da correnti settentrionali. Secondo il meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it, l'ultima parte di novembre è stata dominata da ripetuti afflussi di aria fredda dal Nord Europa, utili anche a consolidare il manto nevoso in quota.
