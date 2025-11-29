Fratellanza musulmana terrorista? Ecco cosa significano le mosse di Trump
La decisione del presidente statunitense, Donald Trump, di avviare la procedura per classificare alcune sezioni della Fratellanza Musulmana come organizzazioni terroristiche straniere rappresenta un turning point nelle relazioni tra Washington e i movimenti islamisti. Firmato nelle prime ore del 27 novembre 2025, l’ordine esecutivo mira specificamente ai rami operanti in Egitto, Libano e Giordania, escludendo – almeno formalmente – l’intera struttura globale dell’organizzazione fondata nel 1928 da Hasan al-Banna. Questa mossa, che segue analoghe designazioni in Paesi come Egitto (dal 2013), Arabia Saudita e Giordania (aprile 2025), non è solo un atto simbolico, ma un intervento con ramificazioni economiche, politiche e securitarie che potrebbero ridisegnare gli equilibri regionali. 🔗 Leggi su Formiche.net
