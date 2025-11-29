Francesco Costa in dialogo con Giorgio Gori | Trump presidente a fine carriera | ci aspettano 2 anni delicati
Il Circolo Matteotti ha riempito gli spazi di GresArt671 organizzando l’incontro “Cambio di regime. Il fenomeno Donald Trump nell’epoca delle democrazie fragili”, che ha visto Francesco Costa, direttore del Post, dialogare con Giorgio Gori davanti a un pubblico numeroso e attento. Costa ha aperto la serata con un elogio alla fisicità: “Ritrovarsi dal vivo è un piacere, richiede più sforzo che affrontare una discussione digitale, ma è l’unico modo per ridare peso alle conversazioni pubbliche”. Da lì parte un flusso di analisi che racconta Trump, e il rapporto tra Europa e Stati Uniti d’America: “L’Europa conta ancora per gli Stati Uniti, certo, sia a livello culturale sia a livello economico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il direttore de “Il Post” Francesco Costa, ospite venerdì sera del Circolo Matteotti, traccia il profilo dell’attuale Presidente degli Stati Uniti - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Costa in dialogo con Giorgio Gori: “Trump presidente a fine carriera: ci aspettano 2 anni delicati” - Il direttore del Post illustra gli attuali equilibri mondiali, tra Usa, Europa, Russia e Cina: "A Taiwain si deciderà chi terrà in mano le carte per giocarsi il futuro" ... Si legge su bergamonews.it