Francesco Costa in dialogo con Giorgio Gori | Trump presidente a fine carriera | ci aspettano 2 anni delicati

Il Circolo Matteotti ha riempito gli spazi di GresArt671 organizzando l’incontro “Cambio di regime. Il fenomeno Donald Trump nell’epoca delle democrazie fragili”, che ha visto Francesco Costa, direttore del Post, dialogare con Giorgio Gori davanti a un pubblico numeroso e attento. Costa ha aperto la serata con un elogio alla fisicità: “Ritrovarsi dal vivo è un piacere, richiede più sforzo che affrontare una discussione digitale, ma è l’unico modo per ridare peso alle conversazioni pubbliche”. Da lì parte un flusso di analisi che racconta Trump, e il rapporto tra Europa e Stati Uniti d’America: “L’Europa conta ancora per gli Stati Uniti, certo, sia a livello culturale sia a livello economico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it