Francesca Albanese e l’irruzione ProPal alla Stampa la frase che scatena la polemica | Violenza sbagliata ma sia monito per i giornali

È stata sbagliata nei modi ma corretta nel messaggio l’irruzione nella redazione della Stampa e la sua vandalizzazione per mano di un gruppo di manifestanti pro Palestina. È questa la posizione controcorrente di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per la Palestina, che ha già attirato su di sé numerose critiche. «È necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione, ma al tempo stesso questo sia anche un monito alla stampa », ha detto dal palco dell’evento “Rebuild Justice” a Roma, poche ore prima di mettersi alla testa del corteo per Gaza al fianco dell’attivista svedese Greta Thunberg. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

"Condanno" l'irruzione a La Stampa, a Torino, "è necessario che ci sia giustizia per quello che è successo "ma al tempo stesso che questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro. Lo ha detto Francesca Albanese. #ANSA Vai su X

Francesca Albanese inaugura Rebuild Justice. - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Albanese e l’irruzione ProPal alla Stampa, la frase che scatena la polemica: «Violenza sbagliata, ma sia monito per i giornali» - Anche FdI e Lega, oltre che il Partito democratico, hanno criticato duramente le parole: «Le lezioni da lei anche no» ... Da msn.com

Assalto a La Stampa, Albanese: "Condanno ma sia monito". Meloni: "Giustificare è grave" - Bufera per le parole della relatrice speciale dell'Onu dopo il raid nella redazione del quotidiano Bufera per le parole di Francesca Albanese dopo gli atti di violenza compiuti ieri nella redazione de ... Riporta adnkronos.com

Albanese: 'Condanno l'aggressione a La Stampa, ma sia un monito' - "Condanno" l'irruzione a La Stampa, a Torino, "è necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione. Lo riporta ansa.it