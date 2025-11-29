Francesca Albanese e il ‘monito’ ai giornalisti Cosa ha detto la relatrice Onu finita ancora tra le polemiche

Torino, 29 novembre 2025 – Finiscono ancora al centro delle polemiche le parole della relatrice Onu Francesca Albanese, che oggi all'evento organizzato dal Global Movement to Gaza a Roma Tre, ha condannato l'assalto a La Stampa auspicando però che l'episodio sia "monito" alla redazione del quotidiano per "tornare a fare il proprio lavoro". Anche su X il messaggio di Albanese lamentava comunque distorsioni mediatiche e la mancanza di risalto alle manifestazioni in piazza "oscurate da questa singola notizia", ovvero l'assalto alla redazione del quotidiano torinese: "Condanno gli attacchi di ieri alla sede della Stampa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francesca Albanese e il ‘monito’ ai giornalisti. Cosa ha detto la relatrice Onu finita (ancora) tra le polemiche

