Francesca Albanese e il ‘monito’ ai giornalisti Cosa ha detto la relatrice Onu finita ancora tra le polemiche

29 novembre 2025

Torino, 29 novembre 2025 – Finiscono ancora al centro delle polemiche le parole della relatrice Onu Francesca Albanese, che oggi all'evento organizzato dal Global Movement to Gaza a Roma Tre, ha condannato l'assalto a La Stampa auspicando però che l'episodio sia "monito" alla redazione del quotidiano per "tornare a fare il proprio lavoro".  Anche su X il messaggio di Albanese lamentava comunque distorsioni mediatiche e la mancanza di risalto alle manifestazioni in piazza "oscurate da questa singola notizia", ovvero l'assalto alla redazione del quotidiano torinese: "Condanno gli attacchi di ieri alla sede della Stampa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

