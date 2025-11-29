Francesca Albanese e il monito a La Stampa e non solo Meloni | Parole gravissime la violenza è ingiustificabile

Le parole della delegata Onu per la Palestina, Francesca Albanese, che ha espresso solidarietà ai giornalisti de La Stampa vittime dell’aggressione pro-Pal, con la frase, « che sia da monito », hanno suscitato profonda indignazione da parte del centrodestra. Con in testa il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le parole di Meloni. «È molto grave che, di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica, qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia – anche solo in parte – della stampa stessa. La violenza non si giustifica. Non si minimizza. Non si capovolge». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Francesca Albanese e il “monito” a La Stampa (e non solo), Meloni: “Parole gravissime, la violenza è ingiustificabile”

Argomenti simili trattati di recente

“Si sortisce l’effetto contrario”. Così la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese commenta l’attacco di gruppi di proPal a Torino alla redazione de “La Stampa” - facebook.com Vai su Facebook

La solita Francesca Albanese, collezionista di cittadinanze onorarie di comuni governati dalla sinistra, ha condannato - formalmente - la violenza Pro Pal contro La Stampa ma ha auspicato “che questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il prop Vai su X

Assalto a La Stampa, Albanese: "Condanno ma sia monito". Meloni: "Giustificare è grave" - Bufera per le parole della relatrice speciale dell'Onu dopo il raid nella redazione del quotidiano Bufera per le parole di Francesca Albanese dopo gli atti di violenza compiuti ieri nella redazione de ... Come scrive msn.com

Francesca Albanese: “Assalto alla redazione della Stampa? Condanno ma sia monito”. Lega e FdI: “Dichiarazioni inquietanti e gravissime” - Ricostruire la giustizia”, evento organizzato dal Global Movement to Gaza ... Da blitzquotidiano.it

Secondo Francesca Albanese l'occupazione della Stampa a Torino "è un monito". Meloni: "Parole gravissime" - Ma sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro", ha detto la relatrice Onu a margine della manifestazione dell'Usb. Secondo ilfoglio.it