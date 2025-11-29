FOTO Sequestro della Polizia Locale a Barra | capannone industriale trasformato in deposito abusivo di esplosivi e merce contraffatta

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Locale di Napoli, attraverso l’Unità Operativa I.A.E.S. (Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali, Minori e Fasce Deboli), ha portato a termine una operazione che ha condotto al sequestro di un vasto capannone industriale nel quartiere Barra, in via S. Barbato, utilizzato abusivamente come deposito e punto vendita all’ingrosso di materiale ad alto rischio e prodotti contraffatti. Dettagli dell’Operazione e Materiale Esplosivo Il capannone, di circa 1.000 mq, era stato illecitamente trasformato in un centro logistico e commerciale. All’interno, gli agenti hanno riscontrato la presenza di una quantità estremamente pericolosa di materiale esplodente, custodito in locali privi di certificazioni antincendio e presidi di sicurezza, creando un grave rischio per l’incolumità pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

