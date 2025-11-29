Forum risk management 2025 | chiusa un’edizione da record
Arezzo, 29 novembre 2025 – Oltre 15.000 partecipanti, più di 1.350 relatori e 120 aziende: sono i numeri record che sanciscono il successo strepitoso della ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, che si è conclusa oggi ad Arezzo. Tenutosi dal 25 al 28 novembre, l'evento intitolato “Un nuovo sistema sanitario - la riforma in cammino” ha confermato il suo ruolo di appuntamento imprescindibile per il futuro del settore sanitario nazionale. “Il Forum si è confermato l'evento principe, l'evento centrale della sanità in Italia”, ha detto Vasco Giannotti, Presidente del Forum Risk Management in Sanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
